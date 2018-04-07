(Görüntülü Haber) Erdoğan: Bay Kemal teröristlerle yürüdü; biz ise Mehmetçiğimizle birlikte oluruz (Ek)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAHA 'EVET' DEMEDİ, 'KABUL ETTİM' DEDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti. Erdoğan kongrenin ardından Denizli Büyükşehir...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAHA 'EVET' DEMEDİ, 'KABUL ETTİM' DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti. Erdoğan kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının nikahına katılarak şahitlik yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sırasında çiftlerin birbirlerine evet demesinin ardından şahitlik için "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Bu işin isabetli olanı 'kabul ettim" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonundaki kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine geçti. Bir grup vatandaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yol kenarında Türk bayrakları açıp 'Afrin'i temizledik, çayı demledik', 'Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, taze çayımız var, buyurun' yazılı pankart açtı. Ancak Erdoğan'ın konvoyu durmadı, nikah törenine doğru yoluna devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile eşi Berrin Zolan'ın hakim kızı Esra ile hakim Abdullah Tok çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kızı ile damadının nikahını kıydı. Törende çiftin birbirlerine 'Evet' demesinin ardından Başkan Zolan, nikah şahitliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beyanı duydunuz" dedi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Yani 'kabul ettim' bu işin isabetli olanı. Ben şahit oldum. Allah iki dünya saadet versin diyorum" dedi. Erdoğan ve bakanlar, çifti nikah töreninin ardından kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahitliğinin ardından Denizlispor Tesisleri'ne geçti. Buradan helikopterle Çardak Havaalanı'na giden Erdoğan, uçakla Ankara'ya döndü. 

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