(Görüntülü Haber) Erdemli’de dini ve resmi nikah bir arada yapıldı

Mehmet DOĞANE RERDEMLİ,(Mersin),()MERSİN'in Erdemli İlçesinde, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından Erdemli'nin ve Mersin'in ilk resmi ve dini nikahı bir arada kıydı.Erdemli İlçe Müftülüğü odasında düzenlenen nikah töreninde ,minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Aslan(25), Duygu Yüksek(21) ile hem resmi hem de dini nikahını bir arada yaptırdı. Çiftin dini ve resmi nikahı Müftü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından kıyıldı. Evliliğe ilk adımı atan Duygu Yüksek, Hem dini nikahın hem de resmi nikahın müftülükte olduğunu öğrendiğimiz için buraya müracaat ettik. O yüzden burayı tercih ettik. Bizi de çok iyi karşıladılar. Çok teşekkür ederiz, çok heyecanlıyım dedi. Damat Mehmet Aslan'da müftülüğe teşekkür etti. Müftülükte gerçekleşen ilk nikah sonunda konuşan Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ise İlçe müftülüklerimize de nikah yetkisi, kanun tarafından meclisimiz tarafından verilmesiyle bugün biz hem Mersin'de hem Erdemli'de ilk defa nikah kıyma merasimini yapmış oluyoruz. Evlenen çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bizim vatandaşlarımızın üzerimize düşen bütün görevlerde yanlarındayız diye konuştu.