(Görüntülü Haber) Erdek'te sahilde caretta caretta bulundu

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, sayıları her geçen gün azalan ve koruma altına alınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağlarından biri Paşalimanı'nda karaya vurdu. Paşalimanı Adası'na bağlı Poyrazlı Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumsalda duran caretta caretta cinsi kaplumbağı farkettiler. İhbar üzerine Paşalimanı Adası Poyrazlı Mahallesi sahiline gelen Jandarma ekipleri kumsala vuran caretta carettayı ilk olarak denize geri bırakmak istediler. Ancak yüzemediği anlaşılan caretta carettayı tekrar kıyıya alan Jandarma ekipleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi (DEKUM) ile irtibata geçtiler. DEKUM görevlileri, jandarma ekiplerine yapması gerekenleri söyleyerek caretta carettayı almak için Erdek'e hareket etti. Jandarma ekipleri tarafından Paşalimanı Adası'ndan Erdek'e gelen yolcu ve araç taşıma gemisi GESTAŞ'a bırakılan caretta carettayı limanda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı. Erdek'te karaya vuran ve yüzemeyen caretta carettayı teslim alan Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kamyonete koydukları deniz kaplumbağsını, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi'ne teslim edeceği bildirildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi'nde tedavisi yapılacak olan caretta caretta daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.