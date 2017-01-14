(Görüntülü Haber) Erciyes’te kar, 1.5 metreyi buldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ() – YURT genelinde etkili olan kar yağışı, Erciyes kayak merkezinde 1.5 metreyi buldu. Erciyes yolunda bulunan trafik levhaları kar kalınlığı nedeniyle güçlükle görülürken, Karayolları ekipleri yolun açık kalması için aralıksız temizleme çalışması yapıyor. Dünyaca ünlü kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağında hafta içi yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 1.5 metreye ulaşmasını, turistik tesis sahiplerini ve sporcuları sevindirdi. Kayseri- Erciyes yolunda bulunan trafik levhaları kar kalınlığı nedeniyle güçlükle görünürken, Karayolları 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi karlama mücadele ekipleri Kayseri-Erciyes, Erciyes- Develi, Kayseri-Hacılar- Erciyes, Erciyes-Hacılar-Kayseri yollarını açık tutmaya çalışıyor. Erciyes yolu üzerinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar lastiği olmayan sürücülere ceza yazıldı. Hafta sonu özellikle yerli turistin akın ettiği Erciyes’te pistlerin ve otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 100 olduğu belirtildi.