(Görüntülü Haber) Erciyes'te liseli kayakçının feci ölümü

TERÖR GAZİSİ ASKER BABA: ALLAH'IM BENDEN ÇOK SEVİYORMUŞ YAKIŞIKLIMI * Terör gazisi baba Hayati Selvi, "Dere yatağının içinde buldum oğlumu. Çok masajlar yaptılar ama kurtaramadık oğlumu. Allah'ım benden çok seviyormuş, yakışıklımı benden çok seviyormuş. " Profesyonel bir kayakçıydı. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum" "Allah'ım benden çok seviyormuş yakışıklımı" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Erciyes Dağı'nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yiğithan Selvi'nin babası Yarbay Hayati Selvi en acı gününü anlatırken “Profesyonel bir kayakçıydı. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum" dedi. Allah'ım benden çok seviyormuş, yakışıklımı benden çok seviyormuş. Böyle bir acı yok, kimseye vermesin Allah. Dağ gibi arkadaşım gitti" Sömestr tatili için gitti Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yiğithan Selvi'nin evinde yas var. Beşiktaş İl Jandarma Komutanlı lojmanlarında bulunan evde Yiğithan'ın annesi Ceyhan Selvi, oğlunun yatağında yatarak gözyaşlarına boğuldu. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Yiğithan'ın kardeşi 8 yaşındaki Emirhan Selvi ise annesini teselli etmeye çalıştı. Selvi'nin babası terör gazisi Yarbay Hayati Selvi de oğlunun odasından ayrılmadı. Güneydoğu'da mayına basarak bir bacağını kaybeden baba olay gününü anlattı. “ERCİYES BAŞIMIZA GEÇTİ" Baba Selvi, Erciyes Dağı'nda beraber olduklarını belirterek, “Yukarı çıktı kaymaya. Arama kurtarma ekipleri 'Hisarcık pistinden kayarken pist dışına çıkmış, uçuruma yuvarlanmış' dedi. Ben aşağıdaydım bulamadım oğlumu. Ben aşağıda Tekir pistinde bekliyordum onu. Saat 14.00'da görüştük, 14.30'da görüştük. Sonra haber alamadım. Saat 17.00'da jandarmalara söyledim. Bütün pistin ışıklarını açtırdım, aradık, aradık, aradık… Dere yatağının içinde buldum oğlumu. Çok masajlar yaptılar ama kurtaramadık oğlumu. Allah'ım benden çok seviyormuş yakışıklımı. Benden çok seviyormuş. Böyle bir acı yok, kimseye vermesin Allah. Dağ gibi arkadaşım gitti" dedi. "PROFESYONEL BİR KAYAKÇIYDI" Oğlunun çok iyi kaydığını belirten Baba Hayati Selvi, "Kendi kayardı, çok iyi kayardı. Kendi kayakları vardı, ayakkabıları vardı, profesyonel bir kayakçıydı. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum. Bütün yeğenleri, kardeşleri 'ağabeyim gibi kayacağım' diye özel dersler alırdı. Sömestr tatilinde ailece oradaydık. Eşimin ailesi Kayserili. Tatile gitmiştik, Erciyes'te kayak tesislerinden faydalanıyorduk. Orada başımıza gelmedik kalmadı. Erciyes başımıza geçti" diye konuştu. Yiğithan Selvi'nin cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.