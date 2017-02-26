(Görüntülü Haber) Erciyes'te 2 bin 215 metrede evlilik teklifi

KAYSERİ, () TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te üç yıl önce tanışan genç çift, yine Erciyes'te evlilik kararı aldı. İstanbul'da yaşayan ve üç yıl önce tatil için geldikleri Erciyes'ta tanışan Bulgaristan Türkü Bilgisayar Mühendisi Denis Basriev (25) ile Nida Sular (23), bu kez birlikte Erciyes'e geldiler. Denis Basriev, eksi 5 derecede karlar üzerinde kız arkadaşına sürpriz yaparak, meşalelerle 'Benimle evlenir misin" yazdı ve arkadaşlarıyla birlikte meşaleleri ateşe verdi. Bu arada diz çökerek evlilik teklifinde bulunan Basriev'in oldukça heyecanlandığı görüldü. Genç kız evlilik teklifini kabul edince, çift bir süre arkadaşlarının müziği eşliğinde karlar üzerinde dans ettiler.