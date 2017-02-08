(Görüntülü Haber) Erciyes eteklerindeki kuyulara kar basıldı

KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar İlçesinde, asırlardır süren gelenekle kuyulara kar basılmaya başlandı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçede, yazın buz gibi suya dönüşen karlar yaklaşık 300 kuyuya dolduruldu. İple kuyulara sarkıtılan gençler de ayaklarıyla çiğneyerek karları sıkıştırdı. Bu çalışmalar sırasında kar üstüne pekmez ve bal dökülerek yenildi. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, kuyuya kar basma geleneğinin 500 yıldır sürdüğünü söyledi. İlçede 300’e yakın taş kuyuya, yılın 3'üncü karının doldurulduğunu belirten Ekicik, şunları söyledi: "Atalarımızdan gelen bu gelenek, günümüzde de sürdürülüyor. Örneğin bu kuyu 120 yıl önce yapılmış. Bu kuyular bize dededen, babadan kaldı. Kuyular yaklaşık 100 ton alır. Kuyulara kar bu mevsimde konur. İlk yağan kar değil, 3'üncü kar yağmaya başladığında koymaya başlarız. Kar o zaman pamuk gibi olur. Bu karı pekmezle, balla karıştırıp yeriz. Kuyuya kar atma etkinliği aşağı yukarı 3 gün sürer. Kar kuyuya atıldıktan sonra, içine iple gençler sallandırılır ve ayakla çiğnenir. Kar, buza dönüştürülür. Yaz mevsimi geldiği zaman, kuyudaki karı göbeğinden deleriz ve bakır bakraçla suyu alırız. Hacılar'da 3 bine yakın kuyu var. Ama, şu anda 300 tanesi faal. Geri kalanı artık nostalji olarak kullanılıyor. Çünkü artık buralarda şebeke suyu var. Ramazan ayı yaza denk geldiği için o zaman bu suyu içtiğimizde buz gibi soğuk oluyor. Ben aynı zamanda diş doktoruyum. Bu su zararlı değil. Suya kireç atılıyor ve temizleniyor. Bu soğuk su bademciğe de zarar vermiyor. Geleneğimiz kaybolmasın diye her sene etkinlikler düzenliyoruz. Bu kuyulara kar koyan en son nesil de biziz. Bizden sonraki nesiller artık kuyuya kar atmıyorlar.’’ Sanayicileriyle ünlü Hacılar İlçesi sakinlerinden Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili, sanayici Şeref Özdemir de, "Kışın kuyulara atılan kar, yazın buz gibi suya dönüşür. Bu suyun tadına doyum olmaz. Yazın kavurucu sıcağında bağlarda ve sayfiye evlerinde tarihi kuyulardan aşırma dediğimiz bakraçlarla çekilen sular afiyetle içilir. Buzdolabının suyuna asla bnzemediği gibi, kesinlikle hasta etmez ve dokunmaz. Kar yağmadığı yıllarda bu kuyulara Erciyes Dağının yüksek kesimlerinden kamyonla getirilen karlar doldurulurdu’’ dedi. Kuyuya kar doldurma etkinliği sırasında, Hacılar ilçesi sakinleri tabaklara doldurdukları karın üzerine pekmek ve bal dökerek, "Bu kar helvasıdır" diyerek afiyetle yediler.