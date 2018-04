(Görüntülü Haber) Erciyes dağında kayak sezonu taşımalı karla uzadı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, ()- TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda 30 Kasım'da açılan kayak sezonu, Hisarcıkkapı Keven tesislerinde 15 Nisan'da son bulacak. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, hava sıcaklığındaki ani artış nedeniyle pistte açılan bölgelere yüksek kesimlerden kamyon kamyon kar getirilerek takviye yapıldığını söyledi.



Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayının ortasına kadar kayak yapılabileceğini söyledi. Cıngı, “Erciyes’te kayak sezonu devam ediyor. Hakikaten son beş yıldır nerdeyse her yıl Erciyes’in ziyaretçisi katlanarak arttı. Şunu söyleyebilirim. Bundan 5-6 sene önce hafta sonlarındaki kalıcı ve günübirlik sayısını artık, hafta içi herhangi bir günde yakalayabiliyoruz. Bugün mesela artık Nisan ayının ilk haftasındayız. Hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kayak tesisleri kapandı, faaliyetlerine son verdi. Ancak, Allah’a çok şükür Erciyes’teki pistler açık ve pistlerimiz tıklım tıklım dolu. Birçok şehirden vatandaşımız geliyor. Ülkemizin her yerinden gelen insanlar var. Pistlerimiz çok iyi noktada. Baktığımız zaman her yıl istatistiklerde ciddi oranda bir artışımız oluyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi nedeniyle, suni karlama makinelerimiz çalışmıyor. Bunun yerine Tekir Keven pistine kayakseverler 15 Nisan'a kadar yararlansın diye geceleri kamyonlarla kar taşıyıp, açılan yerleri kapatıyoruz” diye konuştu.