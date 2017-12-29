(Görüntülü Haber) Erciş Sahil Yolu Vitrin Projesi'nin ilk etabı tamamlandı

VAN() VAN'da, Erciş Belediyesi'nin 8.5 kilometreden oluşan Sahil Yolu Vitrin Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. Van Gölü sahil yoluna yapılan modern, dekoratif ışıklandırma sistemi ile ilçe ayrı bir güzelliğe büründü. Erciş'in Van Gölü sahilindeki ışıklandırma sistemi törenle hizmete açıldı. 8.5 kilometreden oluşan Sahil Yolu Vitrin Projesi'nin ilk etabının açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki kamu kurum müdürleri ile belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Erciş'te yollar, ara sokaklar asfaltlanıp düzeltilirken, 2011'deki depremin izleri de ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İlçedeki en yoğun ilgiyi ise Van Yolu Caddesi'nde ve sahil yolunda yapılan düzenlemeler çekiyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, törende yaptığı konuşmada ilçenin temel sorunlarına çözüm aradıklarını belirterek, "Biz bu göreve geldiğimizde tabii çok uzun süreli plan ve proje aşamasından geçmemiştik. Seçim vaadi olarak ortaya bir şeyler koymamıştık. Bir ay içerisinde Erciş'in temel ihtiyaçlarını, temel sorunlarını önce ortaya koyduk. Daha sonra bu konularla ilgili neler yapılabileceğini, çalışma arkadaşlarımızla birlikte hemen değerlendirdik. Bu konuda dönüp arkaya baktığımızda Erciş'in sokakları yürünebilir sokaklar değildi. Erciş'in bir tane yürünebilir sokağı yoktu, doğru düzgün asfaltlanmış caddemiz yoktu. Bugün yokları değil, varları sayıyoruz" dedi. Sahil Yolu Vitrin Projesi'nin birinci etabını kısa sürede tamamladıklarını da belirten Kaymakam Yaşar, şöyle konuştu: "Bu ilçe diğer Doğu ve Güneydoğu ilçelerine örnek olmalıdır. Sahil yolu projesinde Mars yüzeyi gibi olan, ay yüzeyi gibi olan o yolu elden geçirdik ve beton asfaltla kapladık. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaptık, refüjü yeniden ele aldık. Yüzlerce araçlık otopark yaptık. İlk etabın son merhalesi de bu aydınlatma direklerimizdi. Bu şarteli indirdiğimizde ortaya çıkacak o görsel şöleni göreceğiz. Kamuoyuna açıkladığımız Van Yolu Vitrin Projesi bitti. Sahil Yolu Vitrin Projesi'nin de birinci etabı bitti. İkinci etapta ise 4 adet iskelemiz, 1 deniz fenerimiz, 1 yel değirmenimiz ve sahildeki kamelyalar olacak. Erciş sahilini Doğu Anadolu'nun en gözde, en güzel, en çok rağbet gören sahili haline getireceğiz. Bunların yanında başka projelerimiz de var. Bunları yakın zamanda basın aracılığıya duyurmayı düşünüyoruz. Şimdilik o kısmı sürpriz olarak kalsın."Çevre il ve ilçelerden vatandaşların Erciş'e tatil için geleceklerini ve ilçenin bir cazibe merkezi olacağını söyleyan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, "Bu projelerimiz tam olarak bittiğinde Tatvan'dan, Ağrı'dan, Patnos'tan, Malazgirt'ten, Bulanık'tan, Muradiye'den, Ahlat'tan, Adilcevaz'dan memurlar, vatandaşlar buraya gezmeye gelecekler. Buraya geldiklerinde de Erciş'ten benzin alacaklar, burada alışveriş yapacaklar, burada yemek yiyecekler ve Erciş esnafı burada iş yapacak. Bunun da Erciş ekonomisine ciddi bir katkısı olacak" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından havai fişek gösterisiyle yolun açılışı yapıldı. Yaşar ve beraberindeki protokol üyeleri, sahilde kısa bir yürüyüş yaptı.