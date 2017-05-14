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(Görüntülü Haber) Erbaa’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Öğleden sonra ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye...

İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.

Öğleden sonra ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye çıkan fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, direkleri ve ağaçları devirdi. Yavuz Selim, Ertuğrul Gazi ve Kelkit mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Kelkit Mahallesinde fırtınaya yakalanan 12 yaşındaki Çilek Kurt ve 40 yaşındaki Kıymet Kurt çatılardan kopup düşen parçalar nedeniyle hafif yaralandı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekipler ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

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