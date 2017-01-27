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(Görüntülü Haber) Erbaa'da kalp hastası kadın 3 saatte kurtarıldı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),() TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 56 yaşındaki kalp hastası Gülhanım Demirkıran, 3 saatlik çalışma sonrası kurtarılarak tedaviye alındı. Erbaa'nın...

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),() TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 56 yaşındaki kalp hastası Gülhanım Demirkıran, 3 saatlik çalışma sonrası kurtarılarak tedaviye alındı. Erbaa'nın Engelli köyünde oturan evli ve iki çocuk annesi Gülhanım Demirkıran gece saatlerinde rahatsızlandı. Demirkıran'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Tokat Valiliği İl Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlattı. Bu arada Demirkıran'ın akrabaları da köyde durumu gittikçe kötüleşen kalp hastası kadını ambulansa ulaştırmak için minibüsle yola çıktı. Köylü vatandaşlar güçlükle birkaç kilometre yol aldıktan sonra kara saplanan minibüsün yolunu küreklerle açarak hastayı sağlık ekiplerine ulaştırmaya çalıştı. Köylülerin Hodaypınarı mevkiine kadar getirmeyi başardığı hasta kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yolu açması sonucu kurtarıldı. Demirkıran ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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