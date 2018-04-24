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(Görüntülü Haber) ER SEVAG ŞAHİN BALIKÇI MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul 2011'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından anıldı. Anmada konuşan anne ve baba "Adalet istiyoruz"...

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul

2011'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından anıldı. Anmada konuşan anne ve baba "Adalet istiyoruz" dedi. 

Batman'da vatani görevini yaparken terhisine 23 gün kala arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı, ölümünün 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'nda yapılan anma törenine anne Ani Balıkçı, baba Garabet Balıkçı, çok sayıda yakını ile arkadaşları katıldı. Sevag Şahin Balıkçı'nın mezarına çiçeklerin bırakılmasının ardından dua okundu. Anne Ani, baba Garabet ve abla Lena Balıkçı, taziyeleri kabul etti.


 

"ADALET İSTİYORUZ"

Burada konuşan Garabet Balıkçı, "Anmaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu 7'nci senemizdi. Adalet istiyoruz" ifadesini kullandı. 

Anne Ani Balıkçı ise "Adalet istiyoruz. Barış olsun. Ermeniyiz ama önce insanız, sonra Ermeniyiz. Annemizi, babamızı seçme şansızım yoktu. Şimdi eve gideceğim evde Sevag yok" diye konuştu. 

 

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