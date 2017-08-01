(Görüntülü Haber) Epilepsi hastası ilaçlarını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA,() - BURSA'da epilepsi hastası olan ve atık kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Mehmet Güngören, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisler yaklaşık bir saatlik çabayla Güngören'i ikna etti. Merkez Osmangazi İlçesi'nde dün akşam İzmir yolu üzerindeki 5 katlı binanın çatısına çıkan evli ve bir çocuk babası Mehmet Güngören, epilepsi hastası olduğunu, ilaçlarını alamadığını öne sürerek intihar edeceğini söyledi. Hiç bir sosyal güvencesinin olmadığını ve hastane borçlarının arttığını söyleyen Mehmet Güngören'i çatıda görenler polise haber verdi. Gelen polis ekibi çevrede önlem alırken, haber verilen itfaiye ekipleri de Güngören'in atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açtı. Polislerin, sorunlarını çözeceklerini söyleyerek, yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından Mehmet Güngören intihardan vazgeçti. Çatıya uzatılan itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildiğinde fenalık geçiren Mehmet Göngören, ambulansla hastaneye götürüldü. Mehmet Güngören, tedavisinin ardından poliste alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.