(Görüntülü Haber) EPDK Başkanı: Yeni stratejiler geliştirmekten başka çaremiz yok

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "16 Nisan referandumundan sonra geleceğe bakmaktan, yeni stratejiler geliştirmekten başka çaremiz yok. Enerji sektöründe diğer sektörlerden daha fazla ve daha hızlı gelişmeliyiz" dedi. Gaziantep'te, Ticaret Odası (GTO) tarafından 'Küresel Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Bölgesel Etkileri' konulu panel düzenlendi. Panele Vali Ali Yerlikaya, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oda başkanları ve davetliler katıldı. Panelde konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin güçlü bir enerji ticareti olan ülke olmasını hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin artık köprü değil, ticaret merkezi olmak istediğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Gaziantep Türkiye'nin dinamo şehirlerinden bir tanesi, Türkiye'nin büyümesine çok büyük katkı veren bir şehridir. Dolayısıyla bunları dikkate alarak, elektrik alt yapısındaki yatırımlarımızı dikkate alarak, biraz daha arttırmalıyız. Cumhurbaşkanımızın tabiri ile bir damla petrolün, bir damla kandan değerli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu anlayış şuan dünyada var olan savaşları tetikliyor. Biz devlet olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'nin güçlü bir enerji ticareti olan bir ülke olmasını istiyoruz. Eskiden Türkiye'den köprü olarak bahsedilirdi; biz yalnız köprü olmak istemiyoruz aynı zamanda ticaret merkezi olmak istiyoruz. Türkiye bu yolda hızlı adımlar atacak ve Gaziantep bu yolda önemli bir şehir olacaktır. Özellikle 16 Nisan referandumundan sonra geleceğe bakmaktan, yeni stratejiler geliştirmekten başka çaremiz yok. Şunu belirtmek isterim ki enerji sektöründe diğer sektörlerden daha fazla ve daha hızlı gelişmeliyiz. Bu hedefimiz doğrultusunda şu sıralarda çeşitli görüşlerini topladığımız düzenleme ile küçük güçte ve kendi ihtiyacını karşılayacak enerji üretecek vatandaşlarımızın önünü açmak için üzerimize düşen görevi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Gaziantep gibi güneşlenme süresi uzun olan bölgelerde su için kullanılan güneş panellerin yerini birkaç yıl içerisinde elektrik üreten paneller alacaktır." Konuşmanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Mustafa Yılmaz hediye verildi.