İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,() Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.Sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına bugün ara verdi. Çöken binanın çevresi sac bloklarla örtüldü. Binanın yanındaki Rauf Denktaş Caddesi ise hala tek yönlü trafiğe kapalı.
(Görüntülü Haber) Enkaz kaldırma çalışmalarına ara verildi -2
İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,() Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları bugün için son buldu.Sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarına bugün...
14 Ocak 2017 Cumartesi 21:46
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