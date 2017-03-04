(Görüntülü Haber) Engellinin çalınan akülü aracı polis tarafından bulundu

Mehmet Kayhan YILDIZ/ KONYA, () - KONYA’da doğuştan bedensel engelli 56 yaşındaki Ramazan Tanacı’nın evinin önünden çalınan akülü aracı, devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından sokakta bulunarak teslim edildi. Akülü aracıyla gezip, çakmak, anahtarlık ve kalem satarak Tanacı, aracı teslim edilince büyük sevinç yaşadı. Olay, 6 gün önce merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak’ta meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan ve doğuştan bedensel engelli Ramazan Tanacı’nın, cadde ve sokaklarda gezip çakmak, anahtarlık ve kalem sattığı akülü aracı evinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden babası Halis Tanacı, polise başvurarak oğlunun akülü aracının çalındığını bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri akülü aracı yol kenarında terk edilmiş olarak buldu. Yapılan araştırma sonrası aracın Ramazan Tanacı’nın evinin önünden çalınan akülü aracı olduğu belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Tanacı’nın buldukları akülü aracını evini ziyaret ederek teslim etti. Rahatsızlığından dolayı konuşmakta güçlük çeken Tanacı, akülü aracını alırken büyük sevinç yaşadı. Oğlunun akülü aracı çalındığı için 2-3 gün evden çıkamadığını ve aracı çalındığını öğrenince gözyaşlarına tutamadığını anlatan babası 77 yaşındaki Halis Tanacı da şunları söyledi: "Durumu öğrenen Selçuklu Belediyesi ekipleri de hemen devreye girerek oğluma yeni bir akülü araç verdi. Çalınan akülü aracı da polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi. Şimdi çok mutluyuz. Hem polis ekiplerine hem de belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz.’’ Diğer taraftan polis akülü aracı çalan kişi ya da kişileri tespit edip yakalamak için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.