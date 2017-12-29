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(Görüntülü Haber) Engelliler yılbaşını eğlenerek kutladı

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),()OSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediyesi tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen yılbaşı programında engelliler ve aileleri eğlendi Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye olarak engellilere çok...

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),()OSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediyesi tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen yılbaşı programında engelliler ve aileleri eğlendi Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye olarak engellilere çok önem verdiklerini ifade ederek, engellilerin topluma kazandırılması ve toplumda daha çok yer alması sağlamak amacıyla bir takım etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Başkan Tarhan, Belediyemiz Engelli Koordinasyon Merkezi'nde haftanın her günü bir araya gelen engellilerimiz için galoş ve takı tasarım çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarımızda engellimiz galoş üreterek satacak. Ayrıca Takı tasarım ürünleri yapacak olan bu engelli kardeşlerimiz hem çalışarak üretecekler hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar dedi. Engellilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlara çeşitli hediyeler verildi.

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