(Görüntülü Haber) Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı
12 Mayıs 2017 Cuma 16:36
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