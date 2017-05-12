(Görüntülü Haber) Engelliler bir günlüğüne asker oldu

SİVAS, () - SİVAS'ta temsili askerlik uygulaması kapsamında 86 engelli, 1 günlük temel eğitimlerini yapıp yemin ederek asker oldu. Engelli derneklerinin girişimleri ile sabah Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'na gelen 86 engelli, askeri bot ve kamuflajlarını giydikten sonra eğitime alındı. Kışlada vatani görevini yapan askerler, burada komutanlarının gözetiminde engelli bireylere eşlik etti. Engelliler, asker selamı vermeyi, 'rahat' ve 'hazır ol' gibi komutlarda nasıl durulacağını öğrendi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kışlada engelliler için yemin töreni düzenlendi. Programa Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Adnan Oran, il protokolü ile diğer davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla engelli gençler ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyarak ant içti. Vali Gül ve törene katılanlar engellilere katılım belgesi verdi. Programda engelli askerler adına konuşan Furkan Alper Kılıç, bir günlüğüne de olsa askerlik ocağında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip ise askerlik hizmetinin Türk milleti için kutsallığını gösteren en büyük örneğin engelillerin vatani görev sevgisi olduğunu belirterek, "Hayat şartlarınızı ağırlaştıran engellerin sizin muaf olduğunuz bu kutsal ve kutsal olduğu kadar onurlu olan askerlik hizmetinden alı koymasına razı olmadınız. Bugün buraya gelmekle, şerefle taşınan bu askerlik üniformasını giymek suretiyle vatan ve askerlik sevgisinin büyük gücü karşısında engellerin nasıl aşıldığını gösterdiniz. Milletin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz parçası olan Mehmetçik ile silah arkadaşı oldunuz. Ortaya koyduğunuz azim ve kararlılıkla burada bulunan herkesin sizlerle gurur duymasına, sevincinize ve heyecanınıza ortak olmasına vesile oldunuz" dedi. Engelli aileleri de, gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.