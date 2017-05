(Görüntülü Haber) Engelliler 1 günlük polis oldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 4 engelli 1 günlüğüne polis oldu. Polis yeleği ve şapka takan engelliler yol denetiminde kimlik ve belge kontrolü yaptı, telsiz kullanıp, MOBESE sistemini inceledi.



Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Özel Umut Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa yaptığı organizasyonda, engelliler 24 yaşındaki Tuğba Şengül, 34 yaşındaki Ahmet Çokgezer, 30 yaşındaki Emre Şekerci ve 28 yaşındaki Salih Uysal 1 günlüğüne polislik yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı ve ekibinin rehabilitasyon merkezine gelmesiyle başlayan etkinlik kapsamında, kıyafetler giyen ve şapka takan engelliler, ekip araçlarına binerek polis eşliğinde D400 karayolu üzerindeki uygulama noktasına gitti.



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET



Uygulama alanında heyecanları daha da artan engelliler araçları durdurarak, kimlik ve ruhsat kontrolü, araç arama gibi denetimler yaptı. Uygulamanın ardından Liman Caddesi üzerindeki polis merkezine geçildi. Burada çalışan memurlarla görüşen engelli polisler şarkılar söyleyerek eğlendi. Eğlence ardından tekrar iş başı yaparak MOBESE nasıl kullanılır dersi alan Tuğba Şengül, Ahmet Çokgezer, Emre Şekerci ve Salih Uysal daha sonra öğretmenleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı'yı ziyaret için Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. Burada Emniyet Müdürü Karayakalı'ya çiçek veren engelliler, geçirdikleri güzel gün için teşekkür etti.



'SÖZ SAHİBİ OLDULAR'



Özel Umut Su Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu Sera Şimşek, "Organizasyonumuza 4 ağır engelli öğrencimiz katıldı. Biri down sendromlu, diğer 3'ünde zihinsel yetersizlik mevcut. Hayatları boyu sürekli raporları var. Sosyal anlamda aktif çocuklar aslında ama hayata katılmak istiyorlar tabi ki bir noktada. Onlar da meslek edinmek istiyor, evlenmek istiyor. Çünkü farklılıklarının farkındalar. Bu yüzden çok güzel bir organizasyondu. Onlar da sosyal yaşamın içerisinde üniformayla etkinliğe katıldı, söz sahibi oldular. Çok güzel etkili bir organizasyon oldu" dedi.



'BİZ ONLAR İÇİN VARIZ'



Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı da "Hayallerinin içerisinde her daim polis olmak, polislerle beraber yaşamak, polislerle görev yapmak arzu ve isteğiyle yaşayan ve bizleri çok seven 4 değerli gencimizle bu hayallerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Onları polis arabalarımızla gezdirdik. Uygulama noktasında bizim yapmış olduğumuz görevi aynen bizimle beraber görev yaparak, bu zorlu ve ulvi mesleği yaşattığımız için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve aynı zaman Türk Polis Teşkilatı olarak mutluluk ve gurur duyduk. Biz onlar için varız" diye konuştu.