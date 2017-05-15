(Görüntülü Haber) Engelli yürüyüş yolunun sökülmesine tepki

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), () DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde Doğa, Hayvan, İnsan Hepsi Can Derneği (Dohaycan) Başkanı Derya Çolpan, sahil şeridindeki caddede yer yer sökülen engelli yürüme yolunda, gözlerini bantla kapatıp yürüyerek protestoda bulundu. Dohaycan Başkanı Derya Çolpan, Akçakoca Belediyesi tarafından sahil şeridindeki Çınar Caddesi'nde görme engelliler için yaptırılan sarı şeritli yürüme yolunun yer yer yerinden sökülmesine rağmen çalışma yapılmamasına tepki gösterdi. Çolpan, gözünü bantla kapatıp elindeki bastonla kaldırımda yer yer kopan engelli yürüme yolunda yürümeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolun engelliler için tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti. Çolpan, engellilerin, sarı şeritli yolda yürürken ne kadar zorlandığına dikkat çekmek istediğini söyleyerek şöyle konuştu: "Engelliler Haftası'nı kutladığımız şu günlerde engelli vatandaşlarımızın burada yaşadığı zorluğa dikkat çekmek istedik. İlçemizde, binalarda yeni yapılmaya başlanan engelli rampaları dışında, engelliler için yapılan görünür tek çalışma Çuhallı ile Merkez Camii arasındaki bu engelli şerididir. Bu şerit maalesef kısa zamanda yıpranmış olup, görme engelliler için tehlike taşımaktadır. Belediye Başkanımızdan bu yolun tamir edilerek, Esentepe 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Toplu taşıma araçlarına fiziksel ve görme engellilerin binebileceği şekilde aparatların yerleştirilmesini rica ediyoruz. Biz bugün, daha önce yapılmış ama değer görmemiş bir çalışmanın devamı için farkındalık oluşturmak istedik. Şehrimizin daha güvenli ve yaşanabilir olması için belediyemiz başta olmak üzere, kamunun yapması gerekenlere dikkat çekmek için buradayız. Tabii ki engellilerin ulaşım dışında ihtiyaçları da var. Sportif ve kültürel amaçlı faaliyetleri sürdürebilecekleri sosyal mekanlar gerekiyor. İlçemizin en yaşlı ilçelerden biri olduğu düşünülürse, gençlere yatırım yapmayı seven başkanımızdan yaşlılara da yatırım yapmasını beklemek hakkımızdır."