(Görüntülü Haber) Engelli oğullarına asker gecesi düzenlediler

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan Neslihan- Eyüp Elibol çifti, zihinsel ve bedensel engelli oğulları Ethem Elibol (33) için asker gecesi düzenledi. Eline kına yakılıp, havaya fırlatılan Elibol, giydiği asker üniformasıyla yemin etti. Oltu'ya bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde oturan Neslihan- Eyüp Elibol çifti, zihinsel ve bedensel engelli oğulları Ethem Elibol için asker eğlencesi yaptı. Eline kına yakılan Elibol için toplanan kalabalık, çalınan müzikler eşliğinde halay çekip, pasta kesti. Akraba ve komşuları, 'En büyük, asker bizim asker' diyerek, boynuna Türk bayrağı asan Elibol'u havaya attı. Elibol için daha sonra konvoy oluşturulup, tura çıkıldı. Kendisi için düzenlenen asker gecesi dolayısıyla çok mutlu olan Ethem Elibol, Oltu Anadolu Lisesi'nce hazırlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümü programında, engelli 14 arkadaşıyla bir günlüğüne asker oldu. Asker üniforması giyen engellilere Uzman Jandarma Çavuş Zaim Erdin tarafından askerlik yemini ettirildi. Engellilerin aileleri, duygusal anlar yaşadı. Oğlunu izlerken, gözyaşlarını tutamayan baba Eyüp Elibol, "Engelli çocuğuma önce askere uğurlama gecesi düzenledik. Asker elbisesi giydi. Gururluyum ve çok mutluyum. Oğlumun hayali gerçek oldu" dedi.