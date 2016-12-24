(Görüntülü Haber) Engelli öğrencilere yılbaşı partisi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki Bodrum Sağlık Vakfı tarafından öğrencilere yeni yıl şenliği düzenlendi. Şenlikte engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi. Turgutreis Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen şenliğe; kurum müdürü İlknur Şengül, Milas Karadeveci Rehabilitasyon Merkezi'nden 22 öğrenci ve 4 görevli, Zeyyad Mandalinci İlköğretim Okulu'ndan öğrencilerle birlikte toplam 250 kişi katıldı. Şenlikte Bodrum Sağlık Vakfı Engelsiz Ritim Atölyesi grubu tarafından konser verildi. Etkinliğe katılan Noel Baba ve tavşan kostümü giyen kız, öğrencileri doyasıya eğlendirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerince yüz boyama etkinliği de düzenlendi. Engelli öğrenciler, istedikleri desenlerle yüzlerini boyattı. Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından öğrenciler ve davetliler, çalan pop müzikler eşliğinde etkinliğin tadını çıkardı. Etkinliği düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Turgutreis Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi kurum Müdürü İlknur Şengül, "Engelli çocuklarımızın hazırladığı bir yılbaşı partisi var. Çocuklar bu yılbaşı partisi için özel hazırlanıp arkadaşlarına küçük sürprizler hazırladılar. Umuyorum ki tüm dünya için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olur. Bodrum Sağlık Vakfı olarak her yıl düzenlediğimiz iki partiden birisidir yılbaşı partisi. Bir tanesi de 23 Nisan Çocuk Bayramında düzenlediğimiz Çocuk şenliğidir. Bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz bugünü iple çekti, heyecanla bekleriler. Çok güzel eğleniyorlar mutlu ve keyifliler" dedi.