(Görüntülü Haber) Engelli öğrencilerden ‘Engelsiz bir dünya’ klibi

Nurbay USTA/ARTVİN, () - ARTVİN Valiliğince, toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Engelsiz bir dünya için ses ver’ projesi kapsamında özel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri, birlikte kentin doğal güzellikleri içerisinde çeşitli enstrümanlarla yöresel türküler seslendirerek klip çekti.



Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın girişimleriyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilere yönelik olarak il genelinde gerçekleştirilen projede, kentte öğrenim gören özel öğretim öğrencileri ile ortaöğretime devam eden öğrenciler müzik öğretmenleri eşliğinde yöresel türkülerle klip çekerek, hünerlerini sergiledi. ‘Engelsiz bir dünya için ses ver’ projesini hayata geçiren Doğanay, Engelliler Haftası nedeniyle toplumun her kesimine farkındalık oluşturmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Doğanay, “Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri, müzik öğretmenleri ile birlikte Artvin’imizin güzide türkülerini yöresel şiveyle en iyi şekilde seslendirmeleri bizleri son derece mutlu etti. Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal rehabilitasyon gibi yaşamsal hizmetlerden bütüncül bir şekilde yararlanmaları, temel haklarını tam ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri, çağdaş toplum olmanın gereklerindendir. Devlet ve millet olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmalı ve engelleri aşmalarında ise en yakın destekçileri olmalıyız. Bu hafta yapılan etkinliklerin, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını temenni ederek, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.



Vali Ömer Doğanay, “Valiliğimizin engelli vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli ve engelsiz çocuklarımızın ‘Engelsiz bir dünya için ses ver’ projesine verdikleri bu anlamlı çalışmalarını tebrik ediyor, ayrıca çalışmada görev alan öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.



Yaklaşık 3 aylık hazırlığın ardından tamamlanan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı.