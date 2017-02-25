(Görüntülü Haber)Engelli Murat'ın zorlu kar temizliği

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde doğuştan diz kapağından aşağısı olmayan 35 yaşındaki Murat Fidan, tek katlı evinin damında biriken karı güçlükle temizliyor. Hürriyet Mahallesi'nde bekar olduğu için yaşamını tek başına sürdüren yüzde 85 engelli Murat Fidan, kendisine ait toprak evin üstünü temizlemek için merdivenlerden inip çıkarken ve temizleme esnasında zorluklarla karşılaşıyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra evlenen ve daha sonra eşinden ayrılarak tek başına yaşamaya başlayan Fidan, zorluklarla mücadele ederek hayata tutunmaya çalışıyor. Özellikle kış aylarında 50-60 santimi bulan kar yağışlarında evinin üstünü temizlemekte zorlanan Fidan, merdivenden çıkarken düşme tehlikesi geçiriyor. Kar yağdıktan sonra üzeri toprak olan damın akıttığını, bu nedenle mecburen temizlemek zorunda kaldığını anlatan Murat Fidan, şunları söyledi: "Hem şekerim hem de tansiyonum var. Merdivenden inip çıkarken çok zorlanıyorum. Temizlemeye çalışırken zorlanıyorum. 80 metrekarelik evin üzerindeki karı 5 günde ancak temizliyorum. Tek korkum, düşüp bir yerlerimi kırmak. O zaman kim bakar bana? İş adamlarından ricam biri bana el atsada evime bir çatı yapsa. O zaman evin üstündeki karı temizlemek zorunda kalmam."