(Görüntülü Haber) Engelli kahveci azmi ile örnek oldu

MANİSA'da kahvehane işleten felçli 41 yaşındaki Ramazan Göksu, geçirdiği trafik kazasında yürüme yetisini kaybetmesine rağmen hayata küsmeyip, yaşam mücadelesini sürdürerek azmiyle takdir topladı. Engellilere kendilerini evlerine hapsetmemeleri tavsiyesinde bulunan Göksu, "Hayat yaşamaya değer" diye konuştu. Yunusemre ilçesinde, 18 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası omuriliği zedelenerek belden aşağısı felç olan ve yaşamını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak sürdüren Ramazan Göksu, içindeki yaşama sevincini yitirmedi. Çay servislerini tekerlekli sandalyesiyle yapan Göksu, hayat mücadelesiyle örnek oluyor. "MÜCADELE ETMEYİ SEVİYORUM" Geçirdiği trafik kazasını hiç unutmadığını kaydeden Göksu, "Manisa'da 1994'ün Nisan ayında kaza yaptım. O kazadan sonra uzun bir dönem Küçükbelen Mahallesi'nde köyde yaşadım. 2002'de şehir merkezine geldim. 2006'da ise kahvehanecilik yapmaya başladım. O günden bugüne devam ediyorum. Bu işi severek yapıyorum. İnsanlar benim halime de alıştı. Azimliyim. Çalışmayı, eğlenmeyi, gezmeyi ve mücadele etmeyi seven bir insanım" diye konuştu. "HERKES ENGELLİ ADAYIDIR" Engelli insanların kendilerini evlerine kapatmalarını yanlış bulduğunu belirten Göksu, "Engelli arkadaşlarımızın birçoğu kendini eve kapatıyor. Doğuştan engelli olmak başka bir şey ama başına bir kaza gelmesi ya da afet sonucu engelli olmak farklı bir durum. İnsan sonradan başına bir şey geldiğinde hayata kolay kolay alışamıyor. Benim de hayata alışmam zor oldu. 7 yıl boyunca evde kaldım. Sonra dışarı çıktığımda hayatın yaşamaya değer olduğunu gördüm. Bizim toplumumuzda engellileri dışlama gibi bir durum var. Ben bu dışlamalara karşıyım. Ben de sağlıklı bir insandım ama şu an engelliyim. Kimse unutmasın herkes bir engelli adayıdır. Engellilere de bu hayat yaşamaya değer diyerek tavsiyede bulunuyorum" diye konuştu.