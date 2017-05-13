(Görüntülü Haber) Engelli gibi yaşamaya çalıştılar

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde üniversite öğrencileri Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları görebilmek amacıyla onlar gibi yaşamaya çalıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yalvaç Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi engellilerin yaşamını anlayabilmek amacıyla uygulama yaptı. Öğrenciler görme, yürüme ve işitme engellilerin günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıklarını görmek amacıyla onlar gibi davrandı. İlçe merkezine çıkan öğrencilerden SDÜ Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi İsmigül Karaca, bastonla görme engelli birini canlandırdı. Önce bir iş hanına giren ve merdivenlerden inen İsmigül Karaca, caddede yolun karşısına geçti. Bu sırada bir araç durarak kendisine yol verirken, az ileride de kendisi gibi öğrenci olan bir kız öğrenci koşarak yanına geldi ve karşıya geçmesine yardım etti. Engelli olarak yaşamanın ne gibi zorlukları olduğunu görmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını söyleyen İsmigül Karaca, "Gerçekten çok zor. Ancak halkımızın yardımcı olmaya çalıştığını görünce mutlu oldum. Hepimizin bu konuda duyarlı olması en büyük temennimiz" dedi. İşitme engelli bir bireyi canlandıran öğrenci Barış Engin, bir işyerine girerek adres sordu. İşyeri sahibinin kendisine yazarak adresi tarif etmesinden mutlu olan Engin, "Konuşamamak, konuşulanları duymamak çok zor bir şeymiş. Konuşmamak için kendimi zor tuttum. Bana yardımcı olan kişinin yakın davranmasından mutlu oldum" diye konuştu. İşyeri sahibi Ümit Dumlupınar, engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması için toplum olarak duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Burada gördük ki ekmek, su gibi bazı temel kavramları ilkokul çağında işaret diliyle çocuklara öğretmeliyiz. Benden yardım isteyen engelli kişi okuma yazma bilmese benden istediği adresi asla tarif edemezdim" dedi. Koltuk değnekleriyle yürüme engelli gibi davranan öğrenci Hışman Kaya da kaldırımlara konulan engelli rampalarının araç park edilerek kapatılması nedeniyle güçlükle geçtiğini anlattı. Bu tür durumların engelli bireyleri zor durumda bırakacağını belirterek sürücüleri uyaran Kaya, "Her insan bir engelli adayıdır. Engelli bireylerimizin günlük yaşamlarında zorluklarla karşılaşmaması için daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.