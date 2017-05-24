(Görüntülü Haber) Engelli genç kızın akülü motosiklet sevinci

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () DENİZLİ'de trafikte kask kullanımına dikkat çekmek amacıyla emniyet tarafından 100 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. Doğuştan yürüme engelli 17 yaşındaki Elif Çandır'a da törende 3 tekerlekli motosiklet ve kask hediye edildi. Hediyeyle mutlu olan Çandır, "Akülü motosiklet hediye edilmeden önce elim ayağım yoktu. Şimdi elim ayağım oldu" dedi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, trafik haftası etkinlikleri kapsamında, il emniyet müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından 100 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. Trafikte kask kullanımına dikkat çekmek için başlatılan 'Kask takın hayatta kalın' projesi kapsamında düzenlenen törene; Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir Denizli Oto Kulüpler Derneği üyeleri ve emniyet mensupları katıldı. Törende konuşan Vali Ahmet Altıparmak, trafikte kurallara uymanın hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Trafik kendimizin ötesinde bir başkasına da zarar verme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir alan. Kurallar kaideleri var. Tabelalar ona göre koyulmuş. Sadece tabelalara ve kurallara uysak en azından çok ciddi oranda kazaları azaltma imkanımız var. Bunu düşünerek dikkatli olmak zorundayız. Çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor. Denizli'de yaklaşık 500 fahri trafik müfettişi var. Trafikte seyir halindeyken eğer telefonla konuşuyorsanız, çocuğunuzu kucağınıza alıyorsanız bunları affetmemiz mümkün değil" dedi. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise "Ülkemizde her yıl 185 bin civarında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalarda ortalama 7 bin 300 kişi hayatını kaybediyor. 300 bin kişi ise yararlanmaktadır. Denizli'de ise 2016'da toplam 2 bin 925 ölümlü ve yaralanmalı kaza gelmiş, 46 kişi hayatını kaybederken; 4 bin 673 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Trafikte kask kullanımı kaza anında olabilecek etkileri vücudun daha güçlü yerlerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltıyor. Emniyet kemeri kullanımı da trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları yüzde 40 ile yüzde 60 oranında azalttığı bilimsel bir gerçektir. İlimizde emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 81'dir. Projemizle halkımızı kask ve emniyet kemerini kullanımı konusunda bilinçlendirmeyi ve bu doğrultuda yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Törenin ardından protokol üyeleri tarafından motosiklet sürücülerine kask dağıtımları yapıldı. HAYALLERİNE KAVUŞTU Törende 18 araç derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Denizli Oto Kulüpler Derneği tarafından doğuştan bedensel engelli 17 yaşındaki Elif Çandır'a 3 tekerlekli akülü motosiklet hediye edildi. Çandır'a, anneannesi Yadigar Koçan eşlik etti. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından hediyeye teslim alan Çandır, "Ulaşımını sağlaması için kendisine akülü motosiklet hediye edilmesinin ardından heyecanlıyım. Beni mutlu eden tanıdığım tanımadığım, emeği geçen kim varsa hepsine teşekkür ediyorum. Akülü motosiklet hediye edilmeden önce tabiri caizse elim ayağım yoktu. Şimdi elim ayağım oldu. Akülü motosikleti kullanma konusunda biraz acemiyim ama en kısa sürede öğreneceğim" diye konuştu.