(Görüntülü Haber) Engelli dayanışması
KARS'ta Dolunay Derneği'nin engelli üyeleri, katıldıkları bir programdan çıkarken birbirlerine verdikleri destekle örnek bir dayanışma sergiledi. Dolunay Derneği'nin bedensel engelli üyeleri Durbaba Satılmış, Ergün Doğrukartal ve Engin...
25 Mayıs 2017 Perşembe 12:21
KARS'ta Dolunay Derneği'nin engelli üyeleri, katıldıkları bir programdan çıkarken birbirlerine verdikleri destekle örnek bir dayanışma sergiledi. Dolunay Derneği'nin bedensel engelli üyeleri Durbaba Satılmış, Ergün Doğrukartal ve Engin Aktaş, Spor ve Sergi Sarayı'nda engelliler için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinliğin sonunda salondan çıkan Durbaba Satılmış akülü aracıyla bir lokomotif görevi görerek Ergün Doğrukartal ve Engin Aktaş'ın manuel olan tekerlekli sandalyelerini arkasından tutturup rampadan indirdi. Görenlerin "Bu da engelli dayanışması" dediği yardımlaşmada çocuklar gibi eğlenen 3 engelli, "Zaman zaman birbirimize destek olarak engelleri aşmaya çalışıyoruz" dediler.
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