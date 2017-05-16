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(Görüntülü Haber) Engelli çocuklar polis oldu, mutlulukları gözlerine yansıdı

    Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da, zihinsel ve fiziksel engelli 15 çocuk temsili olarak 1 günlüğüne polis oldu. Engelliler Haftası dolayısıyla Adana Emniyet Müdürlüğ'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne getirilen...

 

 

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da, zihinsel ve fiziksel engelli 15 çocuk temsili olarak 1 günlüğüne polis oldu.

Engelliler Haftası dolayısıyla Adana Emniyet Müdürlüğ'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne getirilen 15 zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa, polis üniforması giydirildi. Aralarında şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu engelliler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlar ile trafik polislerinin kullandığı motosikletlere bindirildi. Uzman köpekle suçlu yakalama gösterisi yapan polisleri uzun süre alkışlayan engelli çocukların mutluluk ve heyecanı gözlerine yansıdı. Çocuklar, polislerle anı fotoğrafı da çektirdi.
 

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