Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA Emniyet Müdürlüğü, 'Engelliler Haftası' nedeniyle 30 çocuğu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırladı. Temsili olarak 1 günlüğüne polis olan çocuklar, TOMA aracına binip basınçlı su sıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şubesi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda engelli çocukları unutmadı. Aralarında polis çocuklarının bulunduğu 10-15 yaşlarındaki fiziksel engelli 30 çocuk, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde bir günlüğüne temsili polislik yaptı. Polis Kıyafetleri giydirilen çocuklar, polis araçlarına bindirildi. Engelli çocuklar TOMA'ya binerek basınçlı su sıktı.
(Görüntülü Haber) Engelli çocuklar, 1 günlüğüne polis oldu
Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA Emniyet Müdürlüğü, 'Engelliler Haftası' nedeniyle 30 çocuğu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırladı. Temsili olarak 1 günlüğüne polis olan çocuklar, TOMA aracına binip basınçlı su sıktı....
16 Mayıs 2017 Salı 15:29
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