(Görüntülü Haber)  Engelini şiirler yazarak aşıyor

UŞAK İl Kütüphanesi'nde görevli Mustafa Ağır (32), çocuk felci hastalığı yüzünden el ve ayaklarını sağlıklı bir şekilde kullanamazken, engelini yazdığı şiirlerle aştığını söyledi. İki şiir kitabı bulunan Ağır, sanatın her dalını sevdiğini, bir de roman türünde kitap çalışması olduğunu dile getirdi.



Çocuk felçli yazar Mustafa Ağır, 15 yıl içerisinde 'Bana Bir Dost Lazım' ve 'Yalnızlığa Konser Veren Maestro' adlı 2 şiir kitabı yazdı. Ellerini ve ayaklarını tam olarak kullanamayan Ağır, "Babam 1980 yılı olaylarından dolayı cezaevindeydi. Dedem ve babaannemin çok fazla sağlık bilgisi olmadığı için o zamanın sağlık şartları da ortada, benim rahatsızlığımı anlayamamışlar. O zamanların doktorları da beni, İzmir'e sevk etmiş. Benim çocuk felci olduğum saptanmış" dedi.



Bedensel engelli vatandaşların hem sosyal hayatta hem de manevi hayatında sorunları olduğunu söyleyen Ağır, "Bizler engelli bireyler olarak sorunlarımızı hep içimize attık, atmaya da devam ediyoruz. Karşıma çıkan aşkı ve duygularımı ise ben şiirlerim ile dışa vurdum" dedi. Yazdığı kitapların vatandaşların tarafından beğenildiğini ifade eden Ağır, "Çok güzel olduğuna inandığım 2 kitap yazdım. O kadar gönülden yazmışım ki çok beğenildi. İnşallah da beğenilmeye devam eder. Kitaplarımda şarkıların ve türkülerin hüzün noktası var. Türkülerde benim yaşanmışlıklarım dile getirildiği için ben de bu türkülerin anlamlarını şiirlerime döktüm" dedi.



Roman çalışması da olduğunu belirten Ağır, herkese şiir yazmalarını ve okumalarını tavsiye etti.



