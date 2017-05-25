Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Polis Eşleri Derneği üyeleri 60 engeli çocuğu Çevik Kuvvet Şubesi'nde ağırladı. Polis Eşleri Derneği Başkanı Asuman Tipioğlu, Vali Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna ile birlikte Engelliler Koordinasyon Merkezine kayıtlı 60 engelli için Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şubesi'nde çeşitli etkinlik düzenledi. Etkinlikte engellilere çeşitli hediyeler verildi. Kendilerine eşlik eden resmi üniformalı polisler tarafından zırhlı araçlara binerek bir süre dolaştı. Polis kıyafetleri de giyen çocuklar cop ve kalkanla gösteri yaptı.
(Görüntülü Haber) Engeliler bir günlüğüne polis oldu
Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Polis Eşleri Derneği üyeleri 60 engeli çocuğu Çevik Kuvvet Şubesi'nde ağırladı. Polis Eşleri Derneği Başkanı Asuman Tipioğlu, Vali Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna ile birlikte Engelliler...
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.