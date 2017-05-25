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(Görüntülü Haber) Engeliler bir günlüğüne polis oldu

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Polis Eşleri Derneği üyeleri 60 engeli çocuğu Çevik Kuvvet Şubesi'nde ağırladı. Polis Eşleri Derneği Başkanı Asuman Tipioğlu, Vali Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna ile birlikte Engelliler...

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Polis Eşleri Derneği üyeleri 60 engeli çocuğu Çevik Kuvvet Şubesi'nde ağırladı. Polis Eşleri Derneği Başkanı Asuman Tipioğlu, Vali Güngör Azim Tuna'nın eşi Pervin Tuna ile birlikte Engelliler Koordinasyon Merkezine kayıtlı 60 engelli için Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şubesi'nde çeşitli etkinlik düzenledi. Etkinlikte engellilere çeşitli hediyeler verildi. Kendilerine eşlik eden resmi üniformalı polisler tarafından zırhlı araçlara binerek bir süre dolaştı. Polis kıyafetleri de giyen çocuklar cop ve kalkanla gösteri yaptı.

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