(Görüntülü Haber) Enerjide en önemli sorunlar: dışa bağımlılık ve pahalılık
09 Şubat 2017 Perşembe 13:02
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