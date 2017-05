(Görüntülü Haber) 'En güzel kebap Şanlıurfa'da'

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da düzenlenen GAP Bölgesi Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi tanıtım toplantısına katılan et lokantasıyla meşhur Cüneyt Asan, etin püf noktalarını anlatarak, dünyanın en güzel kebabının Şanlıurfa'da yetişen patlıcan ile yapıldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin hayata geçirdiği ve 9 ili kapsayan Güneydoğu Anadolu bölgesi Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesi tanıtım toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadarettin Karahocagil, ile paydaşların katıldığı tanıtım toplantısında ürünlerin nasıl kümelenmesi ve hangi ürünlerin yer alması gerektiği anlatıldı. Türkiye'de et kralı olarak tanınan et zinciri lokantaları sahibi Cüneyt Asan, etin püf noktalarını anlattı. Kebap yapılacak etin kıyma makinasında değil, zırhla çekilip yapılması gerektiğini anlatan Asan, dünyanın en güzel patlıcan kebabının Şanlıurfa'da yapıldığını söyledi. En güzel patlıcanın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirildiğini ve patlıcanlı kebaba ayrı bir lezzet kattığını ifade eden Asan, bu değerlerin korunması ve ileriye taşınması gerektiğini belirtti. Düzenlenen toplantıda katılımcılara, platformda kurulan mutfakta görsel olarak patlıcanlı kebabın nasıl yapıldığı anlatıldı.Türkiye'de nitelikli ürünlerin korunması ve ileriye taşınması için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan projenin 9 ili kapsadığını ifade eden GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, şunları söyledi. "Şanlıurfa bütün ürün ve medeniyetin başladığı yerdir. Birçok ürünün mercimek, pirinç ve Zeytin'in gen kaynağıdır. Şanlıurfa mutfağının gücünü hepimiz biliyoruz. Biz bu ürünlerin daha fazla tanıtılması, daha kolay pazara ulaşması ve değerinde satılması sağlayacağız. Proje kapsamında bir küme oluşturacağız. 3. 5 milyon Euro'ya yakın bir bütçesi var. 9 ilimizi kapsayan bir projedir. Bütün illerin mutfaklarında kendine has tatları vardır.