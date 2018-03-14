Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim ediliyor. Bu sırada kameralara acı bir görüntü yansıdı. Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutlar üst üste konuldu. Boş tabutların üstünde de ölenlerin isimleri yazıyordu. Mina Başaran'ın ismi de o tabutlardan birinin üzerindeki kağıtta yazılıydı. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
(Görüntülü Haber) En acı görüntü... Ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu tabutlar üst üste konuldu (2)
Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim ediliyor. Bu sırada kameralara acı bir görüntü yansıdı....
14 Mart 2018 Çarşamba 16:45
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