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(Görüntülü Haber) Emre Aydın'a liseli Mustafa Kemal Apatürk'ten plaket (Yeniden)

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,() Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle '32'nci Ata Gençlik Konseri' veren Emre Aydın'a, Mustafa Kemal Apatürk isimli genç tarafından teşekkür plaketi...

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle '32'nci Ata Gençlik Konseri' veren Emre Aydın'a, Mustafa Kemal Apatürk isimli genç tarafından teşekkür plaketi verildi.


 

Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Anfi Tiyatro'da Emre Aydın'ın verdiği '32'nci Ata Gençlik Konseri'ni yaklaşık 5 bin kişi izledi. Emre Aydın'ın şarkılarına gençler bir ağızdan eşlik ederken, fotoğraf çektirebilmek için büyük çaba harcadı. Emre Aydın'a çiçek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Başkan Akgün'ün isteği üzerine Emre Aydın'a gençler adına Mustafa Kemal Apatürk isimli bir genç plaket verdi.

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