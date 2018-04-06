İstanbul,() TÜRK Emmiyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından klipler hazırlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümüyle ilgili hazırlanan tanıtım filmini basınla paylaştı. 2 ayrı tanıtım filminde polis teşkilatının tüm unsurları yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan klip, "Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl" sloganı ile sona eriyor.
(Görüntülü Haber) Emniyetten 173. yıl tanıtım klipleri
İstanbul,() TÜRK Emmiyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından klipler hazırlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümüyle...
06 Nisan 2018 Cuma 12:10
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