DİNAR (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli'nin, bir köpeğin ağzında götürürken kurtardığı bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmaca korumaya alındı. Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, önceki gece geç saatlerde Dinar Cumhuriyet Meydanı'nda bir köpeğin ağzında yavru atmaca olduğunu fark etti. Küpeli, köpeğin ağzından kurtardığı atmacayı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Geceyi burada geçiren atmaca için dün sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekiplerinden yardım istendi. Sandıklı ilçesinden gelen doğa koruma ekipleri bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmacayı Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli'den teslim aldı. Özel kafese konulan atmaca tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.
(Görüntülü Haber) Emniyet müdürünün kurtardığı yavru atmaca korumaya alındı
DİNAR (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli'nin, bir köpeğin ağzında götürürken kurtardığı bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmaca korumaya alındı. Dinar İlçe Emniyet Müdürü...
08 Ocak 2018 Pazartesi 14:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.