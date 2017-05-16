Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürü Osman Ak, trenle geziye gönderdiği öğrencileri başına şapka takıp eline 'hareket diski' aldıktan sonra tren hareket memuru olarak uğurladı. Emniyet Müdürü Osman Ak, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi ile Havuzlubahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 45 öğrenciyi Karaisalı İlçesi'ndeki tarihi Varda Köprüsü ve Pozantı İlçesi'ndeki Belemedik Vadisi'ne geziye gönderdi. Öğrencileri trenle geziye göndermek üzere Adana Tren Garı'na gelen Osman Ak, tren hareket memurunun şapkasını başına taktıktan sonra görevlinin 'hareket diski' olarak adlandırılan aletiyle treni perondan hareket ettirdi.
(Görüntülü Haber) Emniyet müdürü, öğrencileri geziye tren hareket memuru olarak uğurladı
Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürü Osman Ak, trenle geziye gönderdiği öğrencileri başına şapka takıp eline 'hareket diski' aldıktan sonra tren hareket memuru olarak uğurladı. Emniyet Müdürü Osman Ak, sosyal sorumluluk...
16 Mayıs 2017 Salı 12:21
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