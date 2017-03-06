Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

(Görüntülü Haber) Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yapmak isteyen grup gözaltına alındı

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Hızb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız’ın polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, gözaltına...

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Hızb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız’ın polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, gözaltına alındı. Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Hızb-ut Tahrir üyesi bir grubun Saat 16.00 sıralarında eylem yapacağı yolunda alınan bir ihbar üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grupların emniyet müdürlüğü önünde toplanmasına izin verilmedi. Gruplar yolun karşısına götürüldü. Yaklaşık 200 kişi polisin tüm uyarılarına rağmen eylem yapmak istedi. Trafiği kapatarak emniyet müdürlüğü önüne gelen grubun önü polis tarafından kesildi. Çevik Kuvvet polisleri grubun etrafını sararak koridor oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, üst aramaları yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis araçlarına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.