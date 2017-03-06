(Görüntülü Haber) Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yapmak isteyen grup gözaltına alındı

Süleyman KAYA/İSTANBUL,() Hızb-ut Tahrir Türkiye Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar ve Osman Yıldız’ın polis tarafından gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, gözaltına alındı. Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Hızb-ut Tahrir üyesi bir grubun Saat 16.00 sıralarında eylem yapacağı yolunda alınan bir ihbar üzerine polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grupların emniyet müdürlüğü önünde toplanmasına izin verilmedi. Gruplar yolun karşısına götürüldü. Yaklaşık 200 kişi polisin tüm uyarılarına rağmen eylem yapmak istedi. Trafiği kapatarak emniyet müdürlüğü önüne gelen grubun önü polis tarafından kesildi. Çevik Kuvvet polisleri grubun etrafını sararak koridor oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, üst aramaları yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis araçlarına bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.