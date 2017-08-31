(Görüntülü Haber) Emniyet Genel Müdürü Altınok, Eskişehir'de sürücüleri uyardı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'e gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kent girişinde trafik denetimi yapan polisleri ziyaret etti. Altınok, polislerin durdurup kolonya ve şeker ikramında bulundukları sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda uyardı. Ankara'dan Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Organize Sanayi Bölgesi'nde trafik denetimi yapan polislerin bulunduğu yerde Vali Özdemir Çakacak, Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu tarafından karşılandı. Selami Altınok, trafik denetimi yapan polislerle de tek tek tokalaştı. Altınok, polislerin durdurup kolonya ve şeker ikramında bulunduğu araç sürücüleri ile de bir süre sohbet etti. Sürücülerden trafik kurallarına uymasını isteyen Altınok basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu yılki trafik denetimlerinde 'frene değil, kurallara güvenin' sloganı kullandıklarını belirterek şunları söyledi: "İnsanımızın trafik kurallarına uyması, bayramı bayram tadında acılar yaşanmadan herkesin arzu ettiği yolculuğu kazasız, belasız yaparak sevdiklerine kavuşabilmesi adına biz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız olarak çok yoğun bir şekilde trafik uygulamalarında bulunuyoruz. Bizim önceliğimiz ceza yazmak değildir. Acıların yaşanmadığı bir bayram geçirmeye gayret ediyoruz. Bütün karayollarında, her alanda emniyet teşkilatı personeli, jandarma teşkilatı personeli, var gücüyle çalışıyor. Şuana kadar yani 5 gün içerisinde geçmiş yıllardaki kaza oranlarına göre çok büyük oranda düşüşler var, can kayıplarında düşüşler var. Ama halen 5 günlük süreçte 45 civarında maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu düşüşleri önemli görüyoruz. Ama bizim tek bir insanımızın dahi hayatını kaybetmesi bizim için çok büyük olaydır. Hiçbir insan bu acıyı yaşasın istemiyoruz. " Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İzmir'de, cezaevi aracına yönelik yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak da gazetecilere, "Sabah saatlerinde Allah'a hamdolsun ki insanlarımızın hayatını kaybetmediği yaralıların olduğu bir terör saldırısı oldu. Arkadaşlarımız çalışıyor. 9 yaralımız var, hayati tehlikeleri yok. Bir çöp konteynırına yerleştirilen bir patlayıcının cezaevi görevlilerimizin geçtiği sırada patlatılması sonucu olay meydana geldi. Otobüste hasar var. Yaralılarımızın hayati tehlikesi yok. Çalışmalar sürüyor. En kısa sürede netice alacağımızı zannediyorum" dedi.