Haber-Kamera: Hayati KILIÇ İstanbul Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.
(Görüntülü Haber) Eminönün'de kuvvetli yağış
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ İstanbul Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.
29 Ağustos 2017 Salı 18:22
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