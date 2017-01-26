Erhan TEKTEN / İSTANBUL () -EMİNÖNÜ'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor
Erhan TEKTEN / İSTANBUL () -EMİNÖNÜ'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da...
26 Ocak 2017 Perşembe 11:54
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