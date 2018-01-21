(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan: Milli gelire oranla Türkiye dünyada en çok insani yardım yapan ülkedir

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,() MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Kızılay, Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin yararına 'Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak' temalı program düzenledi. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ın da bulunduğu bir çok davetli katıldı.





"KARDEŞLERİMİZ İÇİN BİR FİTİLİ ATEŞLEDİNİZ, BİZE DÜŞEN BU AYDINLIĞI BÜYÜTMEKTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programda katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine, "Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için bir fitili ateşlediniz. Bize düşen bu aydınlığı büyütmektir" diyerek başlayan Erdoğan şöyle devam etti: Dinimiz bize hayırda yarışmayı ve aynı zamanda hayrı geciktirmemeyi öğütler. Bu tavsiye bize hayrın nerede olduğunu bilme sorumluluğu yükler. Bilmenin sorumluluğu ise kalbimizi mazlumlara açmaktır. Afrika'daki açlıktan, Suriye'deki zulümden, Arakan'daki gelişmelerden haberdarsak, yapmamız gereken elimizdekini paylaşmaktır. Ne mutlu ki bu konuda duyarlı, cömert bir milletimiz var. Önemli olan bu hasbi ruhları örgütleyebilmektir. Yardım bekleyen eli, bizim müsait olduğumuzda değil, muhatabımızın ihtiyaç duyduğu anda tutmak son derece değerlidir. İşte sivil toplum kuruluşlarımız bu nedenle varlar. Yüce gönüllü milletimizin hayırlarını doğru planlayarak, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için varsınız. Kızılay'ımız başta olmak üzere MÜSİAD gibi hayra koşan hayırda yarışan kuruluşlarımız, mazlumlara uzanan kollarımızdır. MÜSİAD ve Kızılay işbirliği ile gerçekleşen bu hayır yemeği tanıyıp, bilmesek de dinimizin bize kardeş kıldığı insanlara uzatılan dostluk eli olacaktır"





"ÇOK ŞÜKÜR Kİ AFRİKA HALKLARININ KALBİNİ, GÜVENİNİ KAZANDIK"



Erdoğan, Türkiye olarak Afrika halklarına umut olunduğuna değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta bir pergel gibi yer küreyi dolaşarak, tüm dünyayı farkındalık alanı haline getirmiştir. Elimiz 15 yıldır Afrika'nın üzerinde. Somali'yi bir çok güvenlik tehdidine rağmen defalarca ziyaret ettik. Keza daha önce hiç bir Cumhurbaşkanının, devlet başkanının gitmediği ülkelere gittik. Çok şükür ki Afrika halklarının kalbini, güvenini kazandık. Sömürgecilik emellerinden uzak, tamamen insani amaçlar için orada olduğumuzu hepsi biliyor. İş adamlarımız kazan, kazan ilkesiyle yatırım yaparak, Afrika halklarına umut veriyorlar. Bu ziyaretler Afrika'nın hiç bilinmeyen tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Batının istilasına uğramış coğrafyalar kendi zenginliklerinin, güçlerinin farkına varıyorlar. Sizlerin yardımları da aynı nehre akıyor. Devletimizin çabasını besleyip, büyütüyorsunuz. İnsanlık deryasına bıraktığımız her damla geniş alanlara titreşimler yayıyor. Kuraklık Afrika'nın kaderi olabilir. Ama açlıktan ölüm, kader değil. Kitlesel ölümler kader değildir. Afrika'nın siyasi istikrarı için uluslararası kurumları harekete geçirmek kadar Afrika halklarına özgüven aşılamak durumundayız. Ellerinden tutup, kaldırmalıyız onları. Bu nedenle balık vermekten çok balık tutmayı öğretme çabasındayız" diye konuştu.





"ARAKAN KONUSUNDA ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETLENDİRDİK"



Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: İnsani yardım alanında Türkiye'nin öncü bir alanı var. Milli gelire oranla Türkiye dünyada en çok insani yardım yapan ülkedir. Aslında bu şaşırtıcı değil. Leyleklerin beslenmesi için vakıf kuran, yoksul genç kızlara çeyiz hazırlamayı sorumluluk olarak gören bir kültürün mirasçıları için bu hiç sürpriz değildir. Bu tarihi refleksle Arakan'ın sesini duyuyoruz. 2012 yılında Myanmar'a yaptığım ziyaretin ikincisini geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdim. Evi yakılmış, tecavüze uğramış, eşi ve çocuğu gözünün önünde öldürülmüş kadınların hikayesini dinledim. Duymak ve bilmek heyetimize yeni sorumluluklar yükledi. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarımızın omuz vermesiyle Arakan konusunda uluslararası toplumu hareketlendirdik. Hepinizin bildiği gibi 3 milyon mülteciyi misafir ediyoruz. 1 milyon 300 bini kadınlardan oluşan Suriyeli mülteci kardeşlerimiz artık bir parçamız oldular. 150 binin üzerinde çocuk doğdu ülkemizde. Bu kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını düşünebiliyor musunuz? Biraz empati yapabilirsek bizden bekleneni daha iyi görürüz. Sahip olduğumuz her şeyin bize emanet olduğunu daha iyi idrak ederiz.





BAKAN KAYA: ÜLKEMİZİN HEMEN YANI BAŞINDA TERÖR KORİDORUNA ASLA İZİN VEREMEYİZ



Emine Erdoğan'ın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya söz aldı. Bakan Kaya bügün Afrin'e başlatılan 'Zeytin dalı' operasyonuyla ilgili, "Bugün Afrin'de 'Zeytindalı' operasyonu başladı. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın diyorum. Aldığımız haberlere göre 113 hedefe yapılan atışların 108'inin vurulduğunu öğrendik. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu akşam Fetih sureleri okutacakmış camilerde. Bu çok güzel ve anlamlı. Bizler de çokça dua edelim. Biz sınır boyunda, ülkemizin hemen yanı başında terör koridoruna asla ve asla izin veremeyiz. Tamamen ülkemizi koruma amaçlı yaptığımız bu operasyonda inanıyorum ki başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.





EMİNE ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE



Konuşmaların ardından, Tüsiad Başkanı ve Kızılay Başkanı Emine Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Emine Erdoğan'a Suriyeli ve Arakanlı çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yazdıkları mektupları hediye etti.