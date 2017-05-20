(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan: "Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı vardır"

İSTANBUL,() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 'Anadolu Ana Dolu' adlı sempozyuma katıldı. Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanların anıldığı programda konuşan Emine Erdoğan, "Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı vardır" dedi.





Katılımın yoğun olduğu Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen programda konuşmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi:





"Tarihten bugüne vatanın bekası, milletin selameti için canlarından geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Nene Hatun'u, Nezahat Onbaşı'yı, Kara Fatma'yı, Tayyar Rahime'yi ve Şerife Bacı'yı belki hiç tanımadık ama ruhlarımız, kalplerimiz aynı değerler için atıyor. Aynı havayı soluduğumuz 15 Temmuz şehitleri bize bu vatanın ortak değerlerini hatırlatan canlarımızdır. Her biri üzerinde yaşadığımız toprağın şah damarımız olduğunu işaret ederek aramızdan ayrıldı."









15 Temmuz'un gazilerini anarak konuşmalarına devam eden Erdoğan, "Kahraman kadınlarımız, 15 Temmuz'un tıpkı İstiklal Harbi gibi milli bir kıyam olduğunu gösterdiler. Tıpkı şairin dediği gibi; "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır" 15 Temmuz'un gazi kadınları, bu vatanı vatan yapan kadınlar olarak tarihe geçtiler. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.









"ANADOLU DESTANINI YAZMAYA DEVAM EDECEKTİR"









Anadolu'nun destanını yazmaya devam edeceğini kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:





"Bu topraklar tarihin tüm dönemlerinde hedef olmuş, bu topraklara göz konmuştur. Bizim ona gözümüz gibi bakmamız, önemini, değerini anlamamız, yaşatmamız gerekir. Bunu ancak bilinçli ve vatansever bir gençlik sayesinde yapabiliriz. Ben gençlerimizden umutluyum. Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı, memleket sevdası vardır. Bunu en net 15Temmuz'da gördük. Cesaretlerini çelikten bir zırh gibi kuşanarak, demir tankların karşısına çıktı gençlerimiz. Çünkü bu millet bayrağına aşıktır. Bayrağın dalgalandığı yerde ne korkuya, ne kedere yer verir. Bu kalenin yılmaz bekçileri ise yiğitler doğuran, yeri geldiğimde cepheyi tutan kadınlardır. Bu topraklar cesur, mert kadınlarını yetiştirmeye devam edecektir. Nene Hatunların bayrağı hiç düşmeyecektir." Erdoğan, Anadolu Ana Dolu sempozyumunu düzenlediği için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.