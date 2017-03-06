(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan: 16 Nisan'da hep birlikte başka bir milada hazırlanıyoruz

Emine Erdoğan, "Yine 16 Nisan'da hep birlikte başka bir milada hazırlanıyoruz. Milletimizin yüksek iradesiyle 1980 darbe anayasası yerine sivil bir anayasa ile darbeler tarihin hep birlikte kapatacağız inşallah" Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un darbeler tarihi açısından bir milat olduğunu belirterek, "Yine 16 Nisan'da hep birlikte başka bir milada hazırlanıyoruz. Milletimizin yüksek iradesiyle 1980 darbe anayasası yerine sivil bir anayasa ile darbeler tarihini hep birlikte kapatacağız inşallah" diye konuştu. Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'İz Bırakan Kadınlar Zirvesi'nin açılışına katıldı. Üsküdar Adile Sultan Sarayı'nda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in evsahipliğinde düzenlenen zirveye Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile eşi Şeyma Şahin de katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemini belirterek böyle günlerin kadınların sorunlarını konuşmanın yanı sıra onların cesaretini ve örnekliliğini toplumun dikkatine sunulması açısından önemini ifade etti. "İZ BIRAKAN NİCE KADIN YOLUMUZU AYDINLATIYOR" İz bırakmak için önce bir yolda yürümenin ve yolun çilesine aldırmadan koşmanın gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Geçmişten bugüne hafızalarda iz bırakan nice kadın yolumuzu aydınlatıyor. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizde verilen istiklal mücadelesinin kadınlarımızın çok önemli bir yeri vardır. Gerek vatan savunmasında gerek kadın ve erkeğin birlikte var olabildiği adil bir düzen mücadelesinde kadınlarımızın büyük bir emeği var. Yaşam tarzı kısıtlamalarının kalkması, başörtüsü mücadelesinin kazanılmasında sivil toplum çatısı altında sabırla yürütülen dayanışma, tarihimizde önemli bir yer tutmaktadır" dedi. "KADININ AİLE HAYATI VE İŞ HAYATINDAKİ YÜKÜ ARTIYOR" Emine Erdoğan, günümüzde kadınların medyadan siyasete, akademiden işdünyasına kadar eskiye oranla çok daha güçlü şekilde temsil edildiğini aktardı. Erdoğan, "Kadının şahsiyeti, zekası, merhameti ve şefkati bir çok alana yansımaktadır. Hem aile hayatındaki sorumluluklar hem de çalışma hayatındaki zorluklar kadının yükünü daha da artırıyor" şeklinde konuştu. "DARBELER TARİHİ AÇISINDAN 15 TEMMUZ BİR MİLATTIR" Türkiye'nin çok özel dönemeçlerden geçtiğini bunlardan birinin de 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, darbeler tarihi açısından 15 Temmuz'un aynı zamanda bir milat olduğunu belirtti. "16 NİSAN'DA HEP BİRLİKTE BAŞKA BİR MİLADA HAZIRLANIYORUZ" Emine Erdoğan , "İlk kez vesayetlere karşı milli irade kazandı. Aslında 15 Temmuz küresel ölçekte de benzeri az görülmüş bir sivil direniş örneğidir, bir demokrasi zaferidir. Yine 16 Nisan'da hep birlikte başka bir milada hazırlanıyoruz. Milletimizin yüksek iradesiyle 1980 darbe anayasası yerine sivil bir anayasa ile darbeler tarihin hep birlikte kapatacağız inşallah. 15 Temmuz'da milletimizin öerdiği ödev gereği bu demokrasi mücadelesini daha sağlam bir noktaya taşıyacağız. Biz de geleceğe talip olanlar olarak gayretle hazırlıklarımızı yapacağız" şeklinde konuştu. AİLE BAKANI: "KADININ SİYASETTE VE KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA ROLÜNÜ GÜÇLENDİRDİK" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşmasında hayatın her alanında kadının izi olduğunu, kadının dünyayı daha güzel ve anlamlı kıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlar için birbirinden önemli kazanımla elde edildiğini dile getiren Bakan Kaya, "Anayasa ve yasalarda yaptığımız değişikliklerle kadına pozitif ayrımcılığı getirdik. Kadının siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, uyguladığı demokratikleşme adımlarıyla kadınların siyasette, yönetimde, iş hayatında en büyük engel olarak karşısında duran başörtüsü meselesini çözüme kavuşturmuştur. Hamilelik, doğum ve süt izinleri, esnek çalışma, iş yerlerinde kreş zorunluluğu, Büyük Anneye Destek Projesi gibi kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkânı hayata geçirdik" diye konuştu. "KADININ SİYASETTE AKTİF ROL ÜSTLENMESİ İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ" 16 Nisan'da yapılacak referanduma da değinen Fatma Bütel Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile demokrasinin daha da gelişeceğini Türkiye'nin istikrara kavuşacağını kalıcı barışın ve kardeşliğin geleceğini vurguladı. Bakan Kaya, "Yeni Anayasa milletimizin istiklal ve istikbal meselesidir. Yeni Anayasa siyaset üstü bir meseledir. 16 Nisan'da kadın hak ve özgürlüklerini güçlü bir Anayasayla, güçlü bir liderle teminat altına alacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Kadının siyasette daha aktif rol üstlenmesi için 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen günün anısına Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Erdoğan, katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çekildi. ZİRVENİN ÖZEL KONUŞMACILARI Öte yandan iki gün çeşitli oturumlarla sürecek olan zirvenin konuşmacıları arasında ABD'de ırkçılığa karşı en etkili mücadeleyi veren siyasi aktivistlerden olan Malcolm X'in kızı yazar ve aktivis Ilyasah Shabazz, Hollanda'nın ilk başörtülü avukatı Famile Arslan, Halep'te yaşanan katliama dikkat çekmekte büyük rol oynayan Fatma El Abed gibi isimler ile 15 Temmuz darbe girişimi gazileri yer alıyor.