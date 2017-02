(Görüntülü Haber) Emeklilere verilecek banka promosyonunda hak kaybı oldu iddiası

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Dönem Sözcüsü Müşfik Veysel Erdoğan, kamu kuruluşlarının son 1 yıl içerisinde çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı için yapmış oldukları ihalelerde çalışanlara 3 yıllık dönem için promosyon miktarının ortalama 1200 -1500 TL arasında gerçekleştirdiğini belirterek, "11 milyon emekli için yapılan anlaşmada kişi başına ödenecek promosyonun 300-450 TL olması emeklilere hükümet tarafından yapılmış kocaman bir haksızlıktır. Her bir emeklinin bu durumda kaybı yaklaşık 1000 TL' dir" dedi. Samsun'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun Dönem Sözcüsü olan Müşfik Veysel Erdoğan, hükümetin yaklaşık bir yıldır oyaladığı emeklilere 3 yıllık dönem için aldığı maaş miktarına göre 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemesi yapılacağını ilan ettiğini söyleyerek bu durumda emeklilerin hak kaybına uğrayacağını iddia etti. Hükümetin 3 kamu bankasıyla yapmış olduğu görüşmeler sonucunda bu konuda anlaşmaya varıldığını açıkladığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Özel bankalarla bu konuda henüz bir anlaşma söz konusu değildir. Hükümetin bu bankalarla yaptığı anlaşmaya göre üç yıllık dönem için verilecek olan 300 lira ile 450 lira arasındaki promosyon 11 milyon emeklinin hükümet tarafından kocaman bir aldatmaca ile kandırılmasıdır. Bilindiği üzere promosyon uygulaması kamu çalışanları için 2007 yılından itibaren uygulanmaktadır. Emekliler bu anlamda 10 yıl oyalanmış olup bu 10 yıl içerisinde her üç yılda bir olmak üzere üç defa almaları gereken promosyonu alamamışlardır. Uygulamaya göre her kamu kuruluşu personelin maaşlarının yatırılacağı bankayı belirlemek üzere her üç yılda bir isteyen her bankanın katılabileceği ihale açarak bankalardan promosyon teklifleri almaktadır.Bu teklifler içerisinde en yüksek promosyon ödeme teklifini veren banka 3 yıllık dönem için o kurumun personel maaşlarının kendi bankaları üzerinden ödenmesine hak kazanmaktadır." Bankaların promosyon ihalelerinde verdikleri tekliflerde maaşı yatacak kişi sayısını 3 yıl içerisinde yatacak maaş miktarını kullanılacak kredileri ve otomatik ödeme talimatlarını gözönünde bulundurduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle dedi: "Bu anlamda 11 milyon emekli hem sayı olarak hem de yatacak maaş miktarı olarak bankalar için oldukça iştah kabartıcıdır. Kamu kuruluşlarının son bir yıl içerisinde çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı için yapmış oldukları ihalelerde çalışanlara üç yıllık dönem için promosyon miktarı ortalama 1200 -1500 TL arasında gerçekleşmiştir. Yapılan bu promosyon anlaşmaları ile mukayese edildiğinde ortalama 1000 kişinin çalıştığı bu kurumlarda kişi başı ödenecek promosyon miktarı 12000-1500 TL iken 11 milyon emekli için yapılan anlaşmada kişi başına ödenecek promosyonun 300-450 TL olması emeklilere hükümet tarafından yapılmış kocaman bir haksızlıktır. Her bir emeklinin bu durumda kaybı yaklaşık 1000 TL'dir. Hükümetin bu anlaşmaları kapalı kapılar ardında yapmak yerine bütün bankaların katılımıyla şeffaf bir ihale yapsa emeklilerin kişi başına alacağı promosyon miktarı da diğer kamu çalışanları gibi kişi başı en az 1200-1500 TL civarında olacaktır. Hükümetin emekliye verilecek promosyonu diğer kamu kuruluşları gibi isteyen her bankanın katılacağı şeffaf bir ihale belirlemek yerine bunu kapalı kapılar ardında belirlemesinin nedenini bilmek istiyoruz. Zaten açlık sınırının altındaki maaşlarıyla yaşam mücadelesi veren emeklilere yapılan bu hak gaspı neden reva görülmektedir. Hükümetten 11 milyon emekliye ödenecek promosyon rakamının isteyen her bankanın katılacağı şeffaf bir ihale yapılarak verilecek en yüksek teklif üzerinden belirlenmesini talep ediyoruz. 11 milyon emekliye yapılan bu büyük haksızlığa son verilene kadar fiili ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." Kamu kurumları ile bankalar arasında 2016 yılında yapılan banka promosyon anlaşmalarındaki rakamlarla ilgili örnekler veren Erdoğan, "1340 kişinin çalıştığı Samsun'da Devlet Su İşleri 3 yıllık sözleşme için kişi başına banka tarafından 1575 TL ödenmesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 1456 çalışan için 3 yıllık sözleşme kapsamında kişi başı 2040 TL, Balıkesir'de Devlet Su İşleri 650 çalışanına 3 yıllık sözleşme kapsamında banka promosyonu olarak 1290 TL verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 yıllık sözleşme kapsamında kişi başı 8 bin 200 TL banka promosyonu ödenmesi için anlaşma imzalanmıştır" diye konuştu.