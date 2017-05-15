(Görüntülü Haber) Emeklilerden açlık grevindeki akademisyen ve öğretmene destek

Ergün AYAZ/DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde DİSK Emeklisen Derince Şubesi'nde 3 emekli, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulunan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vererek 1 günlük açlık grevi başlattı. DİSK Emeklisen Derince Şube Başkanı Kasım Erben, Şube Sekreteri Hüseyin Çoban ve sendika üyesi İhsan Deniz, KHK ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için bugün sendika binasında 1 günlük açlık grevi başlattı. İş yerinden ve ekmeğinden uzaklaştırmalara bir an önce son verilmesi gerektiğini söyleyen DİSK Emeklisen Derince Şube Başkanı Kasım Erben, "OHAL sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 105 bin kamu emekçisi tek taraflı, idari kararla, hukuksuz bir şekilde kamudan ihraç edilmiştir. Bugün sendikamızda başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere işinden, ekmeğinden uzaklaştırılan tüm kamu çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla 1 günlük açlık grevine başladık" dedi.