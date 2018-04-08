(Görüntülü Haber)Emekli olduğu okula 'fosil' koleksiyonunu bağışladı

SİVAS'ta emekli biyoloji öğretmeni Ertuğrul Bostancı (71), fosiller ve kurutulmuş hayvanlardan oluşan koleksiyonunu, 23 yıl görev yaptığı okula bağışladı. Kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde 23 yıl öğretmenlik yapan Ertuğrul Bostancı, 2008 yılında emekli oldu. Ertuğrul Bostancı, ilkokul 3'üncü sınıftayken başlayıp, 50 yıl boyunca topladığı kurutulmuş hayvan ve fosillerden oluşan koleksiyonunu Atatürk Anadolu Lisesi'ne bağışladı. Hayvanlara olan merakı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim gördüğünü ifade eden Bostancı, "Bu merakım ilkokul 3'üncü sınıfta bilinçsiz olarak başladı. Yıkıntılar arasında dolaşırken küçük yumurtalar denk geldi, onları aldım, kibrit kutusuna koydum, kutuyu da gömleğimin cebine yerleştirdim. İki gün orada kalmış, üçüncü gündü cebimdeki kibrit kutusundan sesler gelmeye başladı. Kutuyu açtığımda kertenkele yavrularının yumurtadan çıktığını gördüm. Bu merakım bilinçsizdi, daha sonra işte zooloji bölümüne girmem bilinçli olarak çalışmam bu merakımı doğurdu. Daha sonra gezdiğim yerlerden okuluma ne götürebilirim diye hep onun gayreti içerisinde oldum ve de bunu başardım. Çok muazzam bir koleksiyonum oldu. Evde baktım problem çıkmaya başladı, eşimin etkisiyle öğretmenlerimin dileğiyle, okuluma getirdim ve de sergilemeye başladım" dedi. 'ASKERDE BÖCEKÇİ ASTEĞMEN LAKABI TAKTILAR' Koleksiyonunda 50-60 milyon yıllık fosiller olduğunu belirten Bostancı, "Okulda laboratuvara ismimi verdiler. Kaleksiyonumdakı bazı böcekler 650 milyon yıl önce ortaya çıkmış, 300 milyon yıl yaşamış, sonra tamamen ortadan kalkmıştır. Denizde kayalar arasında bu fosilleri hala bulmak mümkündür. Avrupa da, Afrika da bulmak mümkündür. 50 yılı geçti, bunu yapmaya başlayalı. Askerlik dönemimde yedek subay olarak Şırnak'a gönderildim. Orada gezici taburduk. 20 gün Silopi'de, 20 gün Uludere'de 20 gün Gabar dağlarında gezip dolaşıyorduk. Görev bittikten sonra saat 5'ten sonra ben doğaya çıkıyordum. Elimde poşet, ne bulursam karton içerisine yerleştiriyordum. Şırnak'tan dönerken 4 koli böcekle döndüm. Taburda böcek toplamamdan dolayı 'Böcekçi Asteğmen' olarak lakap taktılar. Üzülmedim, mutlu oldum" ifadelerini kullandı. 'ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ' Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Doğan da emekli olmasına rağmen okula hizmetlerinin devam etmesinden dolayı Bostancı'ya teşekkür ederek, "Ertuğrul Bostancı öğretmenimiz, milli eğitim camiasına biyoloji öğretmeni olarak yaklaşık 30 yıl hizmet etmiştir. Bunun 24 yılını Atatürk Anadolu Lisesi'nde geçirmiştir. Yaklaşık 10 yıl önce de emekli olmuştur. Ertuğrul öğretmenimizin böyle bir biyoloji köşesi olduğunu duyduğumuzda bunu sergilemek için kendisinden talepte bulunduk, hocamız sağ olsun bizi kırmadı" dedi.